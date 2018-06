Debat: NIF er glade for samarbejdet med Arena Næstved

I tilfælde af tvivl vil jeg gerne understrege, at NIF i Arena Næstved har de rammer, vi skal bruge til at udvikle vores foreninger de næste mange år. Udover de eksisterende foreningers daglige gang i Arenaen, er vi netop ved at etablere en esportsforening i lokaler i Arenaen og for første gang i NIF's historie har vi en mulighed for at skabe et samlet klubhus for NIF mere end 3000 medlemmer med en masse værdifulde faciliteter i Arenaen.