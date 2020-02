Formand for Næstved Erhvervsforening samlede motorvejsmafiaen. Nu frygter han yderligere tomgang i Næstved. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Motorvejsproblemet - stilhed før stormen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Motorvejsproblemet - stilhed før stormen!

Debat Næstved - 18. februar 2020 kl. 12:15 Af Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen en sorgens dag for Næstved med Sjællandskes forside, som kan meddele læserne, at endnu en virksomhed rykker ud af Næstved. Desværre er det kun stilhed før stormen.

Læs også: Fagbevægelsen skuffet over regeringen i motorvejssagen

I Næstved Erhvervsforening er vi vidende om flere virksomheder, som er i samme overvejelser, og så er der dem, der ikke engang selv har mulighed for at overveje. Det er de virksomheder som har udenlandske ejere, der slet ikke forstår vores måde at tænke infrastruktur. Hvis transporttid og omkostninger herved er for store, så flytter man - men ikke til et andet sted i Danmark, men til et andet land.

Vi er simpelthen nødt til at bruge alle fælles kræfter til for alvor, at banke i bordet før Næstved bliver udraderet af landkortet. De evige kommentarer om at det var den »blå regering« eller det var den »røde regering« kan vi ikke bruge til noget som helst. Alle tidligere regeringer røde som blå har lavet gode og dårlige ting, så fred være med fortiden. Politik handler om at få magt til at gøre det man mener er det rigtige, ud fra sin ideologiske holdning.

Den nuværende regering - og det er det vi skal forholde os til - har valgt at sætte alle sejl til på klima og bløde værdier, hvilket der ikke er noget galt i. Men ting hænger sammen og det er virksomhederne der skal skaffe midlerne og arbejdspladserne til at betale regningen og det har man ikke forholdt sig til. Infrastrukturen er her en meget væsentlig faktor og for en by som Næstved er det simpelthen et spørgsmål om overlevelse.

Vi ved godt at vi er Næstved folk, men det er utrolig svært at få øje på andre byer af vores størrelse, der er så truet på deres eksistens som Næstved er.

Når man så fra regeringens side argumenterer hårdt for så meget togtrafik som muligt, fordi det er det billigste og mest miljøvenlige, så undrer man sig, når man så lige pludselig vil asfaltere Øst banen (hvor skinnerne ikke kan holde mere) og køre med busser på det asfaltspor. Beslut jer nu - er togskinner en forældet teknologi. Hvis ikke, så giv Øst banen nogle nye skinner og kør den asfalt til Næstved - vi kan ikke overleve uden.

relaterede artikler

Debat: Nye virksomheder er meget velkomne 14. februar 2020 kl. 14:21

Borgmester: En katastrofe at vi mangler en motorvej 13. februar 2020 kl. 15:25