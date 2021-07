Der skal sendes et signal om, at næstvederne vil tages alvorligt, mener Kenneth Sørensen. Illustration: Kristina Herlev Wulff Foto: Kristina Herlev Wulff

Debat: Motorvejen kommer... i 2031

Debat Næstved - 02. juli 2021 kl. 11:03 Af Kenneth Sørensen, Postrækken 9B, Holme-Olstrup Kontakt redaktionen

Første spadestik vil være i år 2026, og man forventer at være færdig i år 2031.

Jeg ved næsten ikke, om man skal græde eller grine, endnu engang er dette et bevis på, hvad der menes på borgen om Næstved, vi er og bliver betegnet som en flok bonderøve, som de kan behandle, som det passer dem, for vi gør nemlig ingen modstand, VÅGN nu op Næstved.

Det er på tide, vi sender et signal om, at vi vil tages alvorligt, og bedste måde, man gør det på, er at få et andet parti for enden af borgmesterpladsen.

Det er jo lidt komisk, for da det var »blå«, der regerede landet, var starten af motorvejen i år 2024, dengang råbte »rød« højt om, at det var for sent, og hvis de fik magten, ville dette blive rykket frem...

Det fik de mange stemmer på og fik magten. Næstved har været en »rød« kommune i over 100 år, og så tænker man jo, at det må da give lidt respekt i baglandet på borgen...men nej, det gjorde det ikke, tværtimod en udskydelse på to år.

Så kære Næstvedborgere, nu er det på tide at sende et signal om, at vi vil tages alvorligt og ikke bare vil nøjes, vi vil have folk, der kæmper for Næstved, husk det når du stemmer til kommunalvalget den 16 november.