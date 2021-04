Debat: Motorvej - fasthold linjeføringen

Det kan kun opfattes, som at mele egen kage. Jeg mener ikke, at samfundet på nogen måde skal "sidde i lommen" på Gisselfeld. Det er tydeligt, at Gisselfeld ikke ønsker den kommende motorvej på deres jorde. Stavnsbåndet blev afskaffet i 1788. Det ligner i øvrigt samme øvelse, som en kendt byggematador benyttede, da han først i 1980'erne tilbød Næstved Kommune et nyt rådhus kvit og frit.

For så vidt angår den mail, som Gisselfeld Kloster har sendt til transportordførerne på Christiansborg, håber jeg, at man her vælger at sige tak for mail og i øvrigt fastholder den kendte løsning, som eksperterne på området i årevis har arbejdet med og peger på, nemlig motorvej Næstved - Rønnede med linjeføring A. Det vil på nuværende tidspunkt være samfundsmæssigt uansvarligt, at tænke motorvejen anlagt i en hel anden retning.