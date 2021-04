Debat: Mogenstrup mangler boliger

Hvordan du kan mene, at Chris Hermansen og Varnny Mattson havde besvaret mit indlæg ganske fint, er mig komplet uforståelig, prøv at læse dem igen. Chris Hermansens svar relaterede sig jo slet ikke til mit indlæg. Varnny Mattssons henviser den 15. marts til svar fra kommunen om de sidste grunde på Stejlehøjen, hvorpå der for et par år siden blev bygget omkring 20 dobbelthuse, som de nuværende beboere så ville flytte til, så der blev ledige parcelhuse!! I samme svar fik han at vide, at der meget sjældent var forespørgsler på parcelhusgrunde i Mogenstrup. Den 1. marts skriver han, at det var byggeriet på krogrunden, der skulle bevirke det, hvad mener han.