Det er ingen skam at skifte standpunkt - det er tidligere statsminister Jens Otto Krag (S) en fornem eksponent for. Arkivfoto

Debat: Møgbeskidt valgkamp

Debat Næstved - 21. januar 2021 kl. 16:15 Af Hans Meier Hansen, Gustav Wieds vej 9, Næstved Kontakt redaktionen

Er det virkelig Trump-retorikken, der nu har indtaget Næstved? Det håber jeg ikke, men blot, at der er hoppet en finke af panden.

Trump var et uprøvet blad i politik. Det er der mange, der har oplevet og fortrudt, men det er den Konservative spidskandidat Rune Kristensen også. Men at udtale sig om, at byens borgmester Carsten Rasmussen (S) ikke må sige sin helt personlige mening, det er dog alligevel det værste, jeg har hørt.

Men han er nok ikke helt tør bag ørene, så bær over med ham. Han ved ikke, hvad han siger og gør.

Det tegner til lidt borgerligt sammenrend - forfærdeligt.

Lokalpolitik har alle dage været lidt fornuftspolitik på tværs af skyttegravene, men her har Næstved sørme også lært noget fra Trump om, hvordan den madpakke skal smøres. Det tror jeg bare ikke, at der kommer noget godt ud af.

Næstved har haft socialdemokratisk styre i over 100 år, og det skal nok fortsætte 100 år mere. Jeg er ikke medlem af noget politisk parti, men har været, og jeg respekterer, at andre har en anden mening. Det gør en diskussion meget mere spændende. Så kommer vi lidt ud over det der »Nej, en dejlig hat. Hvor har du købt den« og så videre.

Jeg er ikke modstander af en havn, som er anlagt, men at bruge så mange penge på en discounthavn to kilometer ud mod fjorden, og når man stadig skal sejle gennem kanalen til et svajebassin, det er da helt vildt, er det ikke?

Det er der vist også en af de borgerlige spidskandidater, der mener. Så når man alligevel skal besejle kanalen, kan man vel lige så godt have en sjat grus og sten med i lasten.

Jeg håber, at havnebudgettet får penge til at fjerne terrorhegnet og renovere den hyggelige havnefacade og måske bygge et fint nyt hus.

Husk, man har et standpunkt, til man tager et nyt, det sagde Jens Otte Krag engang.

