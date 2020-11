Ministerens beslutning om ikke at give tilladelse til at opføre vindmøller ved Sparresholm kommer naturen til gode, mener Danmarks Naturfredningsforening i Næstved. Privatfoto

Debat: Ministerens beslutning redder naturen ved Sparresholm

Skoven omkring Sparresholm rummer naturværdier og høj artsdiversitet, som kræver beskyttelse. Her er noget af det ældste skov, vi har i Danmark. Skoven overlevede sågar den store skovhugst i 1700-årene - og her er også noget at passe på i dag. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening indbudt Næstved og Faxe Kommune til at indgå i samarbejdet om fredningen af dele af denne gamle skov, som huser hasselmus, sjældne insekter, flora og fauna, fx rødlistede, sjældne flagermusarter.