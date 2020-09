Venstres Søren Revsbæk kalder det en skjult skattestigning og varsler ballade i byrådet på tirsdag. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Millionregning på vej til husejere og lejere

Debat Næstved - 11. september 2020 kl. 20:20 Af Søren Revsbæk, Byrådsmedlem, Venstre, Havrevænget 2, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under den uskyldige overskrift »Omklassifikation af vejnettet,« gemmer sig på Byrådets møde tirsdag d. 15/9 en millionregning til boligejerne. Kommunen vil nemlig privatisere anslået 250 km. af det kommunale vejnet. For borgerne er det, efter min opfattelse, det samme som en skatteforhøjelse.

Når vejen privatiseres, så skal husejerne selv stå for snerydning og vedligehold. Det er dyrt og nemt koste mellem 2.000 - 4.000 kr. årligt. Alene vedligeholdelsen koster op til 40.000 kr. årligt pr. kilometer vej (kommunens tal). Så kan man selv regne ud, hvad det giver, alt efter, hvor mange der er med til at betale det enkelte sted.

Det gælder primært villaveje, hvilket betyder at en meget stor del af vejnettet i Mogenstrup, Fuglebjerg, Rønnebæk, Gelsted, Herlufmagle, Tappernøje, Fensmark bliver private. Også mange veje i Digtervejskvarteret, fynsvejene, gymnasiekvarteret, Duelundskvarteret m.v. i Næstved by må forventes at blive private. Alle sammen veje, hvor der ikke kører bus eller ligger en kommunal institution. For borgerne er privatiseringen også et brud med vores kontrakt med kommunen.

Når man køber et hus, der ligger ved en offentlig vej, har man en berettiget forventning om, at kommunen passer vejen. Ligesom det har været hele tiden. Nu vil kommune bryde den forventning - den kontrakt - med borgerne. Det er ikke i orden - og i hvert fald ikke borgerlig politik. Hvad så med de (vi) som har privat vej og altid har betalt selv, kan man indvende? Ja, vi har også en »kontrakt« med kommunen.

Køber man en grund i en ny udstykning, eller et hus med en markvej på landet, ved man fra start, at vejen er privat og man selv skal betale. Altså bliver ingen snydt i de private udstykninger. Derimod kan borgere langs offentlige veje med rimelighed kan føle sig snydt, hvis vejnettet privatiseres.

Skal vejnettet privatiseres, skal det besluttes både nu og i næste byrådsperiode, så man kan sige at der er »god tid,« ligeledes skal privatiseringen ske over mange år. Men allerede nu skal grundejere, lokalråd (som i øvrigt ikke er blevet hørt om forslaget) være opmærksomme. For kører sagen »under radaren,« så sidder boligejere og lejere i Næstved kommune pludseligt med en årlig millionregning, fordi kommunen vil spare.

Helt urimeligt virker det i øvrigt, når man tænker på at skatten for erhvervslivet (dækningsafgiften) sænkes i disse år. Almindelige husejere skal åbenbart betale mere i stedet for. Hvem sagde gode vilkår for bosætning?