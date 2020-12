Debat: Millioner på vej til ungdomsuddannelserne i Næstved

Det er penge, der for eksempel kan bruges på flere lærere, mere tid til forberedelse, mere tid til vejledning eller feedback til den enkelte elev. Og det er i dén grad nødvendigt efter årelange besparelser. Vi ved, at det vil gøre en stor forskel for alle de unge og deres lærere på skolerne.

Sidste år lykkedes vi med at få stoppet besparelserne. Grønthøsteren, som den tidligere regering kørte over vores uddannelser, er væk. Nu genopretter vi uddannelsesområdet og investerer igen. Og det kommer vi i SF til at presse på for, at vi fortsætter med.