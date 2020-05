Dette er et foreløbigt udkast til, hvordan Kvægtorvet kan komme til at se ud.

Debat: Midtbyen og trafikken

Debat Næstved - 13. maj 2020 kl. 15:00 Af Michael B. Clausen, Smallegade 10, Fodby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er glædeligt, at et næsten enigt byråd forkastede den del af lokalplan 100, som omhandlede indsnævring af Rådhushaven. Uændret fremkommelighed, både på Rådhushaven og på Havnegade, vil være et bidrag til at holde liv i bymidten i en tid, hvor der - på godt og ondt - »fejes« foran storcentre.

Man kan blot tilføje, at denne arkitekt-vildfarelse - med typisk fokus på design frem for funktionalitet - skulle have været fjernet, før folk måtte begive sig til borgermøde og skrive indsigelser om dette punkt.

Planerne for Kvægtorvet ser også ud som et meget positivt løft af et område, som der næsten kun står P for parkering henover. Jeg mener tidligere at have læst, at en lukning af kørevejen til Grønnegade ville være en del af projektet.

I den seneste artikel, i Sjællandske 4. maj, tales der dog om indsnævring. Jeg mener, det er vigtigt at bevare dette smuthul mellem Kvægtorvet og Østergade - med bl.a. Meny og parkering tæt ved de mindre i den ende af byen. Det giver igen mulighed for at bevæge sig let rundt i midtbyen.

Trafikbelastningen gennem Grønnegade og forbi Sct. Mortens Kirke har jeg aldrig oplevet som et problem.

