Carsten Christiansen håber på dialog med Saltø Gods og godsejer Carl Graf von Scheel-Plessen (billede) i forbindelse med de nye vådområder nær godset. Foto: Thomas Olsen

Debat: Middelalderlig arrogance?

Debat Næstved - 04. februar 2021 kl. 12:31 Af Carsten Christensen, Bistrupgade 62, Bistrup Kontakt redaktionen

Middelalderlig arrogance...? Desværre må jeg tænke sådan, når jeg går fra at være vildt glad til vildt ked af det, da jeg i fredagens Sjællandske læser godsejer Carl Graf von Scheel-Plessens udsagn om, at genslyngningen af Saltø Å er til glæde for fugle og dyreliv, men så sandelig ikke for turister, så ikke noget med stier og lignende. Jeg håber ikke, det er så kategorisk ment, som det fremgår på skrift?

Hvad er det dog for en gammeldags holdning at lægge for dagen? Og så brugen af udtrykket »turister«: Undskyld mig, men jeg bor faktisk som en slags nabo til Saltø Gods.

Som (skatte)borger kunne jeg måske ligefrem stille det som et krav, at der netop bliver adgang for publikum. Det er jo ikke Saltø Gods, der betaler for festen. Og for øvrigt er det nu Næstved Kommune, der ejer den jord, der skal udlægges til vådområde.

I 2015 pløjede Saltø Gods en 200 år gammel, nærmest historisk markvej op, som gik ned over deres jord. Den var måske i vejen for deres maskiner? Det provokerede et par Bistrupborgere så meget, at der blev klaget til kommunen, som gik ind i sagen, og der blev skabt en rigtig god dialog med Saltø Gods. Det resulterede i to erstatningsstier med adgang til Saltø Å. Tak for det.

En ny dialog må i gang, som bør udmunde i, at der netop bliver lavet mulighed for at færdes i området: Selvfølgelig med respekt for Saltø Gods som virksomhed, for naturen, for jagtinteresser, men også for os almindelige borgere.

Inden for vores egen kommune eller tæt på, kan vi jo se med hvilken succes, der er oprettet publikumsvenlig adgang til naturområder: Ravnstrup, Bjørnebæk, Glumsø Sø, Bårsesøerne, Rønnebækken, Enølejren, Avnø, bare for at nævne nogle.

Måske kunne der oprettes et forum, hvor vi som borgere kunne deltage på ideplan i tankerne om publikumsadgang. Det er det, der skal til!

