Debat: Mere musik på plejecentrene

Så faldt millionerne på plads i Næstved Kommunes budget for de kommende to år.

Vi i Næstved ældreråd se frem til at kommunen sætter turbo på at tiltrække medarbejdere til det praktiske niveau, såsom flere sosu- medarbejdere og sygeplejersker, så der kommer flere personer omkring de ældre til daglig.

I en forløbne coronatid har aktiviteterne været små på plejehjemmene, og de ældre har i store træk været henvist til det fåtallige personales omsorg, da pårørende ikke har haft adgang til at besøge deres kære. Det har været frustrerende både for de ældre og deres pårørende.

Ældrerådet har bemærket, at der på plejehjemsområdet har været afholdt musikarrangementer i det fri, og ældrerådet ser gerne, at den forøgede pose penge til ældreområdet også vil give sig udslag i forøgede kulturarrangementer.

Ældrerådet har på det sidste erfaret, at Sundhedsstyrelsen for nylig har udbudt en pulje på 250 mill. til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Der kan søges op til 5 mio. Ældrerådet vil opfordre kommunen til at få del i disse frie midler.