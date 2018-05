Debat: Mens græsset gror - søgræsset forstås

Tak til Gitte Carlsberg for at genoptage havnedebatten. Problematikken behøver ikke at være indviklet. Havnekajen i Karrebæksminde kan ikke bruges til erhvervsmæssige formål som følge af turisme og lokale interesser, inderhavnen i Næstved blokerer for byudviklingen og er derfor dyr for Næstved, og havneanlæg på Stenbæksholm vil ødelægge Næstveds muligheder for at udnytte naturområderne langs Fjordens nordside til rekreative formål.