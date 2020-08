Stibrog fra Appenæs med Ydernæs eller cykelstier? Det er spørgsmålet. Illustration: Casa Arkitekter

Debat: Manglende interessere for de bløde trafikanters sikkerhed

Debat Næstved - 24. august 2020 kl. 18:40 Af Rasmus West Eliasen,medlem af det Radikale Venstre i Næstved, Thit Jensens vej 6, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun få dage før en 11-årig skoledreng kom meget alvorligt til skade ved et grimt trafikuheld på en af Næstveds alt for mange farlige strækninger, sad medlemmerne i Teknisk Udvalg og diskuterede højden på den over 2 millioner kroner dyre stibro til Ydernæs.

Selvfølgelig har politikere og embedsmænd ikke et direkte ansvar for trafikuheldet, men der er alligevel noget symbolik i, at de to ting skete næsten samtidig. For hvor mon pengene til denne snart fire meter høje og stadigt dyrere rekreative stibro bliver taget fra?

Den 24. februar 2020 besluttede formand Helle Jessen (S), næstformand Elmer Jacobsen (V), Thor Themte (Enh.), Niels Kelberg (DF), Hanne Sørensen (S) og Brian Hornbek (S) uden noget fagligt belæg eller med baggrund i analyser at tage alle de mange penge til Ydernæs-broen direkte fra en række særligt udpegede projekter, som ellers skulle have gavnet de bløde trafikanters tryghed og sikkerhed i kommunen.

Det skete i strid med administrationens egen trafikplan, det skete selvom pengene var specifikt øremærket til cykelstier og cykelsikkerhed, og det skete selvom et af udvalgsmedlemmerne, Cathrine Riegels Gudbergsen (V), sagde tydeligt fra over for den voldsomme underprioritering af bløde trafikanter. For det er en voldsom underprioritering.

Udgifterne til stibroen svarer faktisk til alle de penge, der i 2020 var budgetteret til cykelstier og cykelsikkerhed. Og i år 2021 har Teknisk Udvalg afsat zero, nada, nul kroner til cykelstier og cykelsikkerhed. I 2009 havde vi en borgmester Henning Jensen, der ville investere 324 millioner kroner og gøre Næstved til cykelby. Det blev der vist ikke meget af.

Helle Jessen har kaldt mig bagklog, irriterende og hånligt omtalt min interesse for bløde trafikanter som "dit livsprojekt". Lad mig bare konstatere, at hun sammen med de andre medlemmer sidder i et Teknisk Udvalg, der i både planlægning og budgettering konsekvent underprioriterer de bløde trafikanters tryghed, sikkerhed og fremkommelighed. Det synes jeg Næstveds borgere skal huske ved valget til byrådet i 2021.

