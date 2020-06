Elmer Jacobsen synes ikke at tonen i byrådet bør afholde unge fra at prøve sig af i lokalpolitik.Foto: Privat

Debat: Man skal kunne tåle mosten

Ønsker man at gå ind i politik, skal man være klar til at stå på mål for sine meninger, det må dem som har sat krydset ved pågældende med rette forvente.

Et gammelt ord siger: »at der er noget godt i alle mennesker, hos nogen skal man lede mere efter det end hos andre.« Den bedste aha oplevelse kan være, at finde det gode, hos dem som man politisk er uenige med.

I en politisk debat som nyvalgt husker jeg, at bølgerne gik højt, og jeg tænkte, tak skal du ha', er det sådan det foregår. Da de to mest højrøstede i debatten forlod mødet, slog den ene den anden på skulderen og sagde: »du blev godt nok skide sur i dag,« hvorefter de grinende gik ned af trappen.

De fleste af os er sådan indrettet, at vi søger sammen med meningsfælder, som giver os ret i det vi siger. Som politikere er vi valgt til at varetage forskellige holdninger, og det har partierne en opgave i, at fortælle dem som opstiller. De skal hver især gøres parat til at møde mennesker, som mener noget helt andet end dem selv. Jeg har dog den holdning, at man skal stå ved sine meninger, respektere modparten også selv om hun/han kan være en hård nyser.