Artiklen: Debat: Man skal have lov at passe sine egne børn

Debat: Man skal have lov at passe sine egne børn

Mange kommuner i Danmark tilbyder tilskud, hvis man vælger at passe sit eget barn selv fremfor at sende barnet i institution. Hidtil har Næstved Kommune ikke gjort dette.

I Venstre mener vi, at den enkelte familie skal have frihed til at indrette sig, som den finder bedste. Forældre er som udgangspunkt dem, der kender deres børns behov bedst. Især børn med særlige behov, kan have brug for en ekstraordinær omsorg, som kun forældre kan give.