Debattøren efterlyser borgmester Carsten Rasmussens begrundelse for, at han har skiftet mening om erhvervshavnens fremtid. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Man har et standpunkt, til man tager et nyt

Debat Næstved - 17. juli 2020 kl. 18:20 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jens Otto Krag skabte overstående kendte citat i 1967, da den socialdemokratiske mindretalsregering måtte støtte sig til SF for at beholde regeringsmagten.

Læs også: Vordingborg byder Næstved velkommen ved kajkanten

Teksten er iøvrigt trykt af virksomheden »Citatplakat.dk«, hvis havneformanden vil have et eksemplar til bestyrelseslokalet.

Beslutningsforudsætninger ændrer sig i politik, og naturligvis skal borgmesteren kunne ændre standpunkt. Det, der tæller, er, om forudsætningerne for erhvervshavnens overlevelse er ændret i forhold til det analysearbejde, byrådet hidtil har lagt til grund for sin beslutning. Havnens seneste og gode regnskaber tyder på, at havnen klarer udfordringerne udmærket.

Gode forudsætninger for sejlsport, roning og fritid og en ny bydel ved havnen med trivsel og caféliv tiltaler os alle.

Ardagh og Næstved Sten og Grus ser positivt på en placering på Ydernæs, og erhvervsargumenterne er tungtvejende. Der mangler erhvervsmæssige konsekvensbeskrivelser for en havnelukning, der også vedrører Ressource City, forbrændingsanlægget Affaldplus, fjernvarmen og tab af potentiale for fremtidig industriudvikling i Næstved.

Da havnedebatten startede for alvor for cirka fem år siden, talte man om 20 millioner kroner til et kajprojekt på Ydernæs.

I dag tales der om beløb på 150-200 millioner kroner. Dette beløb er for stort ud fra en kommunal risikovurdering.

Det må være muligt at modellere sig frem til et faseopdelt havneprojekt med afgrænset økonomisk risiko, der åbner op for varetagelse af såvel bymidte og fritids- og erhvervsinteresser.

Vi skal have ændret enten-eller strategien til en både-og strategi. Eksempler fra andre havne viser, at det er muligt ud fra en helhedsplan at gennemføre etapevis udbygning af et havneområde til byformål.

Kan årsagen til borgmesterens skift af standpunkt være, at de investorer, der skal bygge havnen om til et nyt boligområde, stiller klare entydige krav, og dermed stiller kommunen overfor et ultimativt valg? Eller ønsker borgmesteren at lægge op til en ny forstærket debat om havnens muligheder og risici ud fra en mere ultimativ indgangsvinkel?

