Debat: Man efterlader ikke børn ved stoppestederne

Jeg kan godt forstå den vrede far, der skrev i avisen om, at bussen var kørt forbi stoppestedet uden at tage hans 11-årige datter med. Det gør man bare ikke - forældrene sender deres børn af sted og tror, de er kommet i skole. Den chauffør, der kørte bussen den morgen, skal have besked på, at man ikke efterlader børn ved stoppestederne, og en 11-årig havde nok ikke fyldt bussen helt op. Hvis det var tilfældet, så er det med at få sat en bus ind. Der er ikke nogen undskyldninger for det, der er foregået.