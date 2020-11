Debat: Man bliver helt rundtosset

I maj måned måtte vi næstvedere indstille os på at kommunen, nok en gang, havde truffet en ny beslutning. Det er der som sådan ikke noget galt med, da der en gang imellem skal nytænkning til, for at byen kan udvikle sig.

Rundkørsler er gode til at få trafikken til at glide bedre, hvis man ved, hvordan man skal forholde sig inde i den.

Først blev rundkørslen fjernet og i stedet erstattet med ubetinget vigepligt for Rolighedsvej, mens dem fra Nygårdsvej bare skal køre igennem. Det kan kræve lidt tilvænning, især fordi oversigtsforholdene er så dårlige, at man faktisk næsten skal halvvejs ud og holde på vejen. Samtidig har man valgt at lave en så stor opkørsel, at vi ikke kan nærme os den nye løsning med meget mere en 10 kilometer i timen, uden bilen får et lille bump med på vejen.