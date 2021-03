Lennard B. Nielsen mener, at Næstved Havn bør lukkes. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Luk så den havn

Som det fremgår af Sjællandske, skal byens vise politikere til at tage en stor beslutning - nemlig erhvervshavnens fremtid. På hvilket fundament vil man bygge for omkring 200 millioner kroner havn?

For nogle årtier siden fik Holmegaard Glasværk cirka 200.000 tons sand med mere over kaj - det var et godt aktiv for havnen, men fra den ene dag til den anden meddelte Holmegaard, at de ikke ønskede at benytte sig af Næstved Havn, altså 200.000 tons pist væk fra erhvervshavnen.