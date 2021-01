Det bedste der er at sige om solcellemarker - udover at de producere energi - er, at der ikke bruges gødning på arealet, mener Helle Jessen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Lovgivning og udpegninger skal respekteres

Debat Næstved - 08. januar 2021 kl. 10:10 Af Helle Jessen, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

Henrik Sørensen angriber mig, fordi jeg - sammen med 7 andre (plus en der stemte blankt) - stemte imod opsætning af solceller på Nylandsmosen. Det var altså knap 1/3 af Byrådets medlemmer fordelt på alle partier - bortset fra De Konservative - der ikke stemte for.

Læserbrevsskribenten nævner mit navn hele 7 gange! Når man skriver læserbreve, gælder det ellers om at minimere sit sprog, så det ikke bliver for langt. Man kan man få den tanke, at besværgelsen ikke alene bunder i politisk uenighed.

Når staten har udpeget Nylandsmosen som Lavbundsområde, må det skyldes, at der er potentiale for at reetablere arealet som vådområde - eller våde enge. Om vådområdet binder CO2 nok set i forhold til CO2regnskabet for solceller, har staten sikkert ikke tillagt betydning i denne sammenhæng. Her er det alene muligheden for udtagningen af konventionelt drevet landbrugsjord og etablering af vådområde, der tæller. Eftersom vi i Danmark ikke har voldsomt mange egnede arealer af denne type, så er det ikke videre klogt at anvende de få, vi har til solceller.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så står vi ikke kun i en klimakrise, men også i en natur-og biodiversitetskrise. Sjovt nok har en del solcellerforkæmpere ikke megen fokus på det sidste. Måske fordi der ikke er penge i det. At det skulle være godt for naturen og biodiversiteten, at man indhegner store arealer, så kun små dyr kan passerer gennem hegnet og i øvrigt opsætter solceller, så kun mindre fugle kan lande derinde, er der vist ikke belæg for. Det bedste der er at sige om solcellemarker - udover at de producere energi - er, at der ikke bruges gødning på arealet.

Indenfor Kystnærhedszonen må man gerne bygge, hvis det er nødvendigt. Men Planklagenævnet har netop sagt nej til etablering af et solcelleanlæg på Bornholm med den begrundelse, at det kan ligge andre steder.

I Faxe Kommune har nævnet sagt nej til placering af solceller inden for Bevaringsværdigt Landskab. Begge dele gælder også Nylandsmosen, der desuden er udpeget som Lavbundsområde.

Og det er ikke mig, men Staten og Næstved Kommune, der har foranstaltet disse udpegninger!

Mit demokratiske grundsynspunkt er, at lovgivning - og udpegninger - skal respekteres. Man skal ikke bare kunne udpege landskabsarealer og så senere dispensere fra udpegningerne, når det ikke længere passer ind i en aktuel dagsorden. Medmindre der er tvingende nødvendige argumenter derfor. Det mener jeg ikke, at der er i sagen om solcellerne på Nylandsmosen.

