Debat: Lokalplan 100 med udsigt til himlen

Tidsfrister blev overholdt, ligesom borgermøde er blevet holdt. Og vi mødte da også et stort antal frem med alle vore kommentarer, forslag o.s.v., og der var da også to personer, som tog imod os. Og nu følger så svarene, i enkelte tilfælde med begrundelser, men som oftest formuleret ud i den blå luft.

Disse vendinger demonstrerer alt for tydeligt den mangel på respekt og seriøsitet, man nærer over for borgerne.

Tilbage er nu blot at trække på skuldrene og fortsat undre sig over, at man ved at fylde flere mennesker ind i bymidten og dermed hjælpe erhvervslivet, samtidig vil lade storcentret blive endnu større. Man har åbenbart ikke slentret gennem centrum for nylig og set alle OPHØRSUDSALG-skiltene.