Debat: Løsgænger - hvorfor nu det og hvad så?

Som det har været omtalt i Sjællandske for et par uger siden, så er jeg blevet løsgænger. Baggrunden er, at jeg på opstillingsmødet i Enhedslisten fik et mistillidsvotum på afdelingsmødet, og at jeg dermed opfatter, at jeg ikke længere kan repræsentere Enhedslisten i Næstved Byråd. Dette på trods af, at jeg efter min optagelse, har lavet politiske aftaler med andre partier i byrådet, der klart er Enhedslisten politik. Jeg har derfor valgt at blive løsgænger. Den politik jeg vil forfølge i resten af valgsperioden bliver ikke anderledes en den jeg har ført hidtil: