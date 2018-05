Artiklen: Debat: Løs Bus-udfordringen i stedet for at skære

Byrådet i Næstved har besluttet at spare på busdriften i 2019, og sammenhængskraften mellem by og land i vores store kommune bliver endnu engang udfordret. Hvor mange af byrådets medlemmer tager jævnligt bussen?

Argumentet for nedskæringen er manglende indtægter for salg af billetter. Som pendler er det ikke overraskende, at der er manglende indtægter på billetter - for der er ingen kontrol. Jeg kan underholde med en almindelig lørdag aften på linje 601: inden påstigning sendes elektroniske billetter rundt og vupti har alle billet. Sådan da. Chaufføren tjekker ingenting, og mange ved at sandsynligheden for en kontrolafgift er minimal. Det motiverer nok ikke til køb af billet.