En beskeden brugerbetaling for brug af haller og fodboldbaner har den fordel, at foreningerne kun søger om de tider, de reelt har behov for, og det er derfor med til at give flere foreninger mulighed for at få en haltid, mener Morten Thorving. Foto: Per Witt

Debat: Lige rammevilkår for foreningerne

Debat Næstved - 13. marts 2021 kl. 16:02 Af Morten Thorving, Ringstedgade 91 B, Næstved Kontakt redaktionen

De konservative foreslår i Sjællandske den 4. marts at gøre leje af haller gratis for idrætsforeninger i Næstved Kommune. De frivillige foreninger er trængt på grund af et år med corona, så det vil klart være en hjælp til foreningerne at få færre udgifter til lokaler.

Læs også: Foreningslivet i gang igen efter nedlukning

Næstved Kommune ligger helt i bund, når man ser på, hvor mange penge der bruges på sport og fritid. I en opgørelse fra Danske Kommuner fra 2019, kan man se, at Næstved Kommune kun bruger 786 kroner på sport og fritid, og dermed placerer sig som nummer 90 af kommunerne. Til sammenligning bruger Ishøj Kommune (nr. 1) 2.428 kroner. Så på den baggrund kan der klart være basis for at bruge bare lidt mere på sport og fritid.

Forslaget fra de konservative er meget sympatisk, men det ikke helt så let, som det kan se ud. Det er ikke alle foreninger, der har de samme rammevilkår. Søsportsklubber, bokseklubben, spejdere, og sikkert også flere, har egne lokaler, og dermed egne udgifter til opvarmning, lys, rengøring og vedligeholdelse. Kommunen giver et lokaltilskud, så klubberne kan få dækket nogle af udgifterne. For Næstved Roklub, som jeg kender bedst, svarer det til mindre end 50 procent af driftsomkostningerne til at drive lokalerne.

Corona-lukningen har ramt foreningerne hårdt i forhold til aktiviteter. De foreninger, der bruger haltider har fået slettet bookingerne, og dermed har de ingen udgifter haft til lokaler. Vi andre, der ejer vores lokaler, har været afskåret fra at bruge lokalerne, men udgiften til opvarmning og lignende er der stadig. Vi har også selv investeret 10.000 kroner i håndsprit og lignende.

En beskeden brugerbetaling for brug af haller og fodboldbaner har den fordel, at foreningerne kun søger om de tider, de reelt har behov for, og det er derfor med til at give flere foreninger mulighed for at få en haltid. Hvis de konservative ønsker at skabe bedre vilkår for idrætten i Næstved, som der står i artiklen, så må man ikke glemme, at foreningerne har forskellige vilkår. Denne ulighed i rammevilkår bør der gøres noget ved, også selvom det er en kamp vi har kæmpet i 25 år.

