Debat: Lavere skat i Næstved?

Konservative Rune Kristensen udfordrer Venstre på skattenedsættelse her i Sjællandske. I Næstved Kommune ville en nedsættelse fra nu 25 procent til 24,8 udløse et økonomiske problem på 26 mio. kr. årligt fra 2026 og fremefter. De første fem år ville kun koste kommunen ganske få mio. kr. årligt.

Venstre er generelt tilhænger af lavere skatter, og deltager gerne i at gøre dette muligt. Og hvis vi var sikre på at lavere skat ville få højtlønnede folk fra København til at strømme til Næstved, ville både Næstved og andre kommuner have travlt med at sætte skatten ned. Men folk flytter, så vidt vi kan se, ikke efter en skatteprocent, som er 0,2 procent lavere.