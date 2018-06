Debat: Lav en plan for solceller

I takt med at teknologien bliver billigere, breder planerne for solcelleanlæg sig i landskabet. Men hører de store solcelleparker til i det åbne landskab? I virkeligheden er de jo nærmest industrianlæg - kraftværker - som hører hjemme i et industriområde. Eller i hvert fald steder uden store naturværdier.

En af de ting vi sædvanligvis bryster os af her på egnen, er vores natur, skove, strande: Vores landskab. Derfor bør der også værnes om det. For vindmøllerne lavede den ny Næstved kommune i 2009 en samlet plan, hvor man udpegede de områder, hvor der kunne opsættes vindmøller. Antallet af områder blev senere reduceret.

For solceller bør man gøre det samme: Lave en sammenhængende grøn plan, så arealer til solceller udpeges fra start og det ikke bliver tilfældigheder og "først til mølle," som afgør, hvor solcellerne skal dække jorden. Eftertiden vil næppe takke os for at vi nu plastrer det åbne landskab til med solceller. Navnlig ikke, når teknologien stærkt går i retning af at gøre solcellerne "usynlige," ved at integrere solceller f.eks. i tag og vægge på nye bygninger.