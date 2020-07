Se billedserie Det socialdemokratiske byrådsmedlem Aligo Francis håber, at alle vil mødes med et smil. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os mødes med et positivt syn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os mødes med et positivt syn

Debat Næstved - 06. juli 2020 kl. 16:10 Af Aligo Francis (S), Næstved Byråd, Hedetoften 39, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sandhed kommer vi længst med og løgne påvirker mange flere, end man regner med.

For et par dage siden kunne vi læse i Sjællandske, at en flok indvandrere havde overfaldet en mand. Grunden til overfaldet skulle have været mandens påtale ift. noget affald, som gruppen skulle have smidt.

Overfaldet var groft og artiklen florerede hurtigt rundt på diverse sociale medier. Flere kommentarer som »jeg kender godt den gruppe...« og »de burde sendes hjem...« kom til udtryk fra byens borgere.

I dag kom en ny artikel i Sjællandske, hvor politiet, Peter Fobian Hvidberg (politikommisær) meddelte dette:

Den overfaldte mand havde fundet på en løgn af frygt for den rigtige gerningsmand. Ingen konsekvenser kommer der ud af mandens lille løgn, som desværre i andres øjne bliver til en »virkelig historie«. Rigtig mange fordomme omkring indvandre kom frem på de få dage historien fik lov til at leve på sin løgn. Men det går desværre ud over en masse mennesker, som bliver dømt på forhånd.

Hver evig eneste dag møder og ser jeg flygtninge samt indvandrere, som knokler for at bidrage positivt til det danske samfund. Mange indvandrere og flygtninge er allerede i job, har fine uddannelser og knokler generelt for et bedre Danmark.

Vi bliver nødt til at åbne vores øjne, trække den positive kasket på og møde folk ude i samfundet med nysgerrighed. Og her taler jeg om alle mennesker - indvandrere, sjællændere, jyder, flygtninge, københavnere osv. Ja alle.

Alle mennesker render rundt med en historie. Lad os droppe fordommene.

Hvis vi ser unge på gaden, så send dem et smil - uanset farve og kultur. De er alle vores fremtid. Vi skal alle passe på hinanden, gamle som unge.

I sidste uge kunne vi læse om Yasmin El Yousef fra Nykøbing Falster, som havde fået Danmarks højeste karakter gennemsnit. I 2016 afsluttede Mohamed fra Næstved Gymnasium, også her med den højeste karaktergennemsnit og studerer nu medicin og forsker samtidig i Covid-19 på Glostrup Sygehus.

Det er så fantastisk flot og godt gået - og det er lige meget, om Yasmin eller Mohamed kommer fra Danmark eller et andet land. Vi er alle fælles om én ting, og det er, at vi alle vil Danmark det bedste.

God sommer til alle - lad os mødes derude med smil og nysgerrighed!

relaterede artikler

Konservativ til kamp mod amerikansk racisme 05. juni 2020 kl. 12:11

Byrådsmedlem udgiver coronasang: Handler om at sprede håb og glæde 28. april 2020 kl. 21:40

Skoleelever slipper for nationale tests 18. marts 2020 kl. 14:00