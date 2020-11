Skal vi kunne drage nytte af digitaliseringen, så skal vi sikre, at alle har de nødvendige kompetencer - og det starter med lærernes kompetencer, mener Anders Gjesing.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os hæve det digitale bundniveau i skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os hæve det digitale bundniveau i skolerne

Debat Næstved - 19. november 2020 kl. 17:00 Af Anders Gjesing, Klosterlunden 6, Næstved Kontakt redaktionen

Da alle partier i byrådet indgik det 2-årige budgetforlig i midten af september, blev der også sat flere midler af til kommunens folkeskoler. Og det er en god prioritering.

Mit håb er nu, at en del af disse midler kommer til at gå til et løft af det digitale bundniveau i skolerne. Forårets corona-betingede hjemmeundervisning viste, at lærerne og skoleledelser over en bred kam var omstillingsparate og klar til at gribe bolden med virtuel undervisning.

Den digitale verden Men jeg oplevede desværre også, at det digitale bundniveau trænger til at blive hævet. Vores børn kommer jo til at leve i en verden, hvor det er alfa og omega at forstå og mestre digitale værktøjer - uanset hvilken karrierevej de vælger. Og det er ikke nok at kunne finde ud af ugeplanen i Aula, aflevere en opgave på Google Docs eller løse et par opgaver på Matematikfessor.

Nej, der er brug for en grundlæggende forståelse for, hvordan den digitale verden hænger sammen: Hvordan man kan søge, behandle og anskue data, hvordan man vurderer troværdigheden af nyhedsmedier, hvordan digitale kommunikationsværktøjer virker samt hvordan de store tech-selskaber tjener penge på vores data.

Det løses ikke blot med en emneuge med fokus på adfærd på sociale medier.

Nej, det kræver helt grundlæggende og høje digitale kompetencer i lærerstaben. Kompetencer der skal gennemsyre alle fag - for digitaliseringen gennemsyrer nu stort set alle dele af vores liv.

Skal vi kunne drage nytte af digitaliseringen, så skal vi sikre, at alle har de nødvendige kompetencer - og det starter med lærernes kompetencer. Derfor et mit håb, at nogle af de ekstra midler til Næstveds folkeskole bliver kanaliseret i retning af lærerne. For det må ikke være mangel på midler, der sætter en stopper for børnenes digitale kompetencer.

relaterede artikler

Historisk forlig - budget strækker sig over to år 16. september 2020 kl. 18:51

Når verden pludselig forandres 23. marts 2020 kl. 13:17

Hjemmeskole: Lånecomputer til lektierne 20. marts 2020 kl. 09:00