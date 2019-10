Formand for børne- og skoleudvalget Lars Hoppe Søe er mega stolt over byrådets prioriteringer, skriver han blandt andet i sit læserbrev. Til tirsdagens byrådemøde var han velklædt, fordi han fejrede, der er afsat 11 millioner kroner til børn næste år. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Lad os glædes over, at vi er på rette vej

Af Lars Hoppe Søe (RV), formand Børne- og Skoleudvalget, Snoghøjen 5, Næstved

Jeg har været formand for børn/skoleudvalget i to år og kender efterhånden rutinerne. En rutine er, at BUPL hvert år har et debatindlæg i avisen, hvor de klager over det seneste budgetforlig.

De kunne også vælge at kvittere for, at et enigt byråd to år i træk har givet flere penge til daginstitutionerne, i alt 9 mio kr., hvilket svarer til en stigning i budgettet på lidt mere end 3½ procent og som betyder, at der kan ansættes mere end 20 pædagoger i vores daginstitutioner. At vi ligeledes har afsat flere penge til skolerne, hvor der ligeledes arbejder pædagoger! Og endeligt har afsat flere midler til børn/ungeområdet for at styrke arbejdet med de børn/unge, som har det vanskeligt. En investering, som man også kommer til at kunne mærke i daginstitutionerne.

Jeg er megastolt over byrådets prioriteringer. Og ja, vi ved også godt, at der er behov for flere penge for at nå helt i mål. Men vi må tage det i det tempo, som er muligt. Vi bruger alle de penge, vi må i Næstved Kommune ift. vores serviceramme. Men denne ramme er folketinget ikke underlagt, hvorfor vi forhåbentlig snart får nogle af de lovede penge fra dem til minimumsnormeringer.

Så lad os glædes over, at vi er på rette vej og at byrådet i Næstved Kommune sætter ord bag ved deres vision om, at fremtiden begynder hos børnene.

