11 byrådsmedlemmer havde taget imod invitationen om at besøge Hørsholms nye skøjtehal. Nu er der reserveret plads til en skøjtehal i Næstved. Privatfoto

Debat: Lad os give den gas og fremskynde en skøjtehal i kommunen

Debat Næstved - 15. juni 2020 kl. 10:48 Af Rico Carlsen (V) og Per Sørensen (S), byrådsmedlemmer, Næstved Byråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For snart et år siden var vi en større politisk delegation i Hørsholm og se en skøjtehal. Borgmesteren var med i front, og der var repræsentanter for næsten alle byrådets partier.

Vores begejstring kom fint til udtryk i avisen. Nogle af politikerne har efterfølgende været i Næstveds finske venskabsby Rauma. Vi så skoler og daginstitutioner med høj standard. Der er meget at lære i Finland.

Ganske impulsivt fik vi flettet lidt skøjtebane ind i programmet. Deres ishockeyarena i Rauma var på det tidspunkt i brug til et musikarrangement, så vi måytte se en skøjtetræningshal i stedet. Sikke et fantastisk syn. Fra midt på 1.sal var der udsyn over en bane til kunstskøjteløb og til den anden side en bane, hvor ungdommen trænede ishockey. En skøjtehal i Næstved ville være den eneste på Sjælland udenfor København: Unik og særdeles billig i årlig drift.

Ved siden af den nye svømmehal er der nu reserveret plads til skøjtehal. Super godt. Mange af vores politiske kolleger i byrådet har nu også bemærket, at en skøjtehal kan bygges klimavenligt for under det kvarte af, hvad svømmehallen koster. Lad os give den gas i kommunen og arbejde på at fremskynde skøjteriet.

