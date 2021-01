Ane Dorthe Roel opfordrer politikerne til at holde fingrene og DSB fra Mogenstrup Ås. Privatfoto

Debat: Lad åsen være i fred

Debat Næstved - 29. januar 2021 kl. 17:00 Af Ane Dorthe Roel, Niels W. Gades Vej 146, Næstved Kontakt redaktionen

I vor tid taler vi meget om at bevare naturens åndehuller. Det er der behov for i en fortravlet tid præget af stress. Der bliver færre og færre af dem, og i Næstved har vi et naturligt åndehul, som har ligget uberørt i mange år, nemlig Mogenstrup Ås - der hvor især Fårebakkerne har en speciel herlighedsværdi med sin vide udsigt, stilhed med fuglefløjt og en lille fåreflok.

Naturen er spa for sindet, et mentalt brusebad, der hiver stressen ud af hovedet, siger de unge. Men nu er dette åndehul udset til at huse industri - ja, tro det eller lad være - men Næstved Byråd har udset sig området til at huse DSB´s planlagte værksted for el-tog og servicering af de gamle dobbeltdækkertog.

I en 243 sider lang rapport gennemgås af lærde folk og teknikere de eventuelle gener for projektet, der munder ud i, at der kun er små eller mellemstore gener ved at anlægge et 70 ha stort værkstedområde for foden af Fårebakkerne - og der skal da også efter min mening være mere end én god grund til at etablere et industriområde midt i et af landets fineste uberørte stykker natur.

Jeg synes, der er tale om vandalisme. I rapporten nævnes blandt andet muligheden for at camouflere de høje bygninger med græs på taget - men støj og tilkørsel foregår jo alligevel. Det bliver aldrig det samme, og herlighedsværdien er slut, hvis det bliver til virkelighed.

Lad dog åsen være i fred - men lav lidt bedre skiltning for folket, så de kan finde derop - den er jo for os alle. Tip: Stien til højre ved den lille P-plads i starten af Fladsaagaardsvej.

Og til politikerne: Lad så åsen være i fred.

