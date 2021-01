Hanne Sand Jespersen er glad for Sjællandskes artikel om maleren Thomas Kluge og ikke mindst for Thomas Kluges malerier. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Debat: Kunst er også håndværk

Debat Næstved - 06. januar 2021 kl. 16:35 Af Hanne Sand Jespersen, Lindebjerggårdsvej 11, Næstved Kontakt redaktionen

Det var med stor interesse, at jeg i Sjællandske den 2. januar læste Esben Thobys indholdsrige og flot opsatte artikel om maleren Thomas Kluge: Portræt af en portrætmaler i anledning af udgivelsen af et kæmpeværk: Kluge, et såkaldt catalogue raisonné, der samler hans værker fra 1990 til 2020, skrevet af Thyge Christian Fønss-Lundberg.

I artiklen præsenteres vi for en fascinerende samtidskunstner, helt i sin egen ret. Han vedkender sig håndværkets betydning for kunstens skabelse. Han forstår ikke, hvorfor kunsten har ophævet sig selv ved ikke længere at vedkende sig håndværket.

- Det sublime kommer, når man får håndværk og ide til at gå hånd i hånd, udtaler han.

For nogle år siden var der en udstilling af Klugemalerier på Rønnebæksholm. Et af billederne var et lille portræt af en mælkebøtte i blomst på sort baggrund. Jeg husker ikke titlen, måske Opstandelse: En lille, strålende gul blomst, der bryder igennem den hårde asfalt. En udskældt blomst, forfremmet fra ukrudt til symbol på opstandelse, symbol på håb - på trods. Nok realisme, men også meget andet. Der er noget på spil i Kluges værker - og så er det gedigent håndværk.

Forfatteren Tom Kristensen (1893-1974) skrev følgende om forfatteren Agnes Henningsen (1868-1962): ... og midt i sin fine balancering ejer hendes stil den uhåndgribelighed, for ikke at sige magi, som er kunstens væsen. Hun siger meget mere, end hun selv ved af eller overhovedet kan vide. Det er så blot, om omverdenen forstår at læse skriften". Skift navnet Agnes Henningsen ud med navnet Thomas Kluge, så passer pengene.

Thomas Kluge synes Næstved er en skøn by, og han er stolt af at bo her. Jeg tror, vi er mange, der er stolte over, at du bor her.

