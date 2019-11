Peter Stevnhoved. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Debat: Kulturen er kommet for at blive

Debat Næstved - 24. november 2019 kl. 15:24 Af Peter Stevnhoved, Købmagergade 2, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt i mens jeg deler Sebastian Mylsted-Schenstrøms indignation over at vores velfærdssamfund ikke tager ordentligt vare på sine svageste, så forstår jeg ikke hvordan det har noget med vores kulturpolitik at gøre. At prioritere kulturen bør aldrig være et valg mellem at få en ny hofte eller et tilbud om at gå i teatret for så vil kulturen altid tabe. I stedet bør man forestille sig hvor trist det ville være at leve i et kulturløst samfund.

En ambition om at være kulturby handler i min optik ikke om at tiltrække kulturturister, men derimod om at gøre byens egne borgere mere bevidste om kunst og kultur og appellere til deres nysgerrighed ved at tilbyde dem det ypperste. Det bør man gøre ved at give især børn og unge mulighed for at opdage kunsten. Her er Næstved rigtig godt med i forhold til andre byer, men vi kan blive endnu bedre og det bør vi blive hvis vi gerne vil have at flere borgere bliver mere bevidste om hvordan kunsten kan berige vores liv.

At kandidere til at blive europæisk kulturby bør derfor først og fremmest handle om at gøre vores egne borgere og især de unge generationer til bedre kulturforbrugere og udøvere i fremtiden. Dernæst kan man så se på hvad vi så hvad man kan blive enige om at kulturudbuddet skal omfatte. Jeg mener at det er vigtigt at alle har mulighed for at opleve alle kunstarter, både kunst, musik, teater, litteratur og dans på et højt kunstnerisk niveau.

Kan være at man i en region kan finde ud af at fordele kompetencerne, men Næstveds mulige position som kulturhovedstad på Sydsjælland og øerne ligger lige for. Helt naturligt ville det være, at vi, som Teaterforeningen, i fremtiden som minimum f.eks. kunne tilbyde Sjællands Symfoniorkester og Storstrøms Kammerensemble at komme oftere til byen.

Nåja, nu skal én dansk by altså udpeges som europæisk kulturby i 2032. Det kunne jo ligeså godt være Næstved som Thisted eller Vejle. Budgettet er nok på 300 millioner og fordelingen plejer at være ligelig mellem stat, kommune og fonde og sponsorer. Århus tjente angiveligt 40 millioner på sin investering på 100 millioner, men det er svært at måle præcist. Det bør dog i højere grad end penge handle om hvilket kulturelt løft det giver en by på længere sigt.

