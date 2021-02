Debat: Kritik af sauna ved Glumsø

Ved søen nedenfor Glumsø plejehjem har kommunen dispenseret således, at der kan bygges en stor sauna med en længde på 8 meter indenfor søbeskyttelseslinjen. Saunaen bliver ganske vist ikke synlig fra plejehjemmet, men vil efter min opfattelse være en skæmmende bygning i et meget naturskønt område og vil blive meget synlig for gående på stien rundt om søen.

Bliver projektet realiseret er det kun et spørgsmål om tid, før badegæsterne også skal have bygget toiletbygning og omklædningsfaciliteter. Er det realistisk at bygge en sauna til badning hele året uden sanitære forhold? Et andet problem er parkeringsforhold, som der slet ikke er tænkt på i forslaget. Det vil sige at bilerne skal holde på græsset i anlægget eller hvad har politikkerne forestillet sig? Og hvordan vil kommunen forholde sig hvis andre lignende foreninger henvender, for at få bygget tilsvarende bygninger eller anlæg?