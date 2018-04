Erik Bergholdt mener, at Café Crea er en lille perle i bymiljøet. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Kortsigtet at lukke Café Crea

Da Café Crea i Ramsherred i Næstved åbnede for 3 år siden, var den visionære begrundelse, at Næstved Sociale Virksomheder (NSV) havde brug for et vindue til byens borgere. Kommunen ville samtidig gerne vise sig proaktiv i bestræbelsen på at mindske butiksdøden i centrum.

Efter min bedste mening er cafeen blevet en lille perle i bymiljøet. Nu skal den lukke for at afvikle en bid af underskuddet i NSV.

Som bruger af cafeen til en kop kaffe, kig på selvproduceret handycraft af høj kvalitet og en snak med de unge mennesker har jeg haft indtryk af et meget befordrende miljø. Som frivillig musikalsk medvirkende til cafeens fællessangtimer sammen med en kammerat har jeg yderligere fået indblik i hvor dygtigt, kreativt og engageret medarbejderne har skabt rammer for brugernes udvikling og trivsel.

Røde tal på bundlinjen er en kattepine for enhver virksomhed. Jeg vil dog hævde, at det ikke er Café Crea, der har genereret underskuddet. Af virksomhedens handleplan i bilag til årsrapport 2027 fremgår, at caféen har 5 faste brugere (?). Når man har haft sin gang i caféen, kan man umiddelbart se, at det tal ikke har noget med virkeligheden at gøre. Det faktiske tal er da også 3 gange højere. Måske skulle man hellere analysere hvilke dispositioner der har ført til NSVs underskud end at smide en af virksomhedens perler på gaden.