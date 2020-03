Debat: Korrektion af flere misforståelser

Det fremgår af Dan Rasmussens læserbrev af 18. marts i Sjællandske, at der hersker nogle misforståelser. Modstanden mod DSB's værksted er ikke en modstand mod et værksted, men omhandler alene placeringen ved Mogenstrup Ås.

Der har været foreslået andre for naturen ikke nær så indgribende placeringsmuligheder, der dog ikke forekommer at have interesseret vore politikere. Derfor kan det også læses af COWI's rapport, at der ikke er vurderet andre alternativer, altså kunne det synes som om, COWI alene tager stilling til det pågældende område på grundlag af de oplysninger, firmaet har modtaget fra DSB og Næstved Kommune.