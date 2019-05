Betina Vincent Andersen, formand for BUPL Sydøst, mener ikke, at der skal spares pædagogiske konsulenter i Næstved Kommune. Privatfoto

Debat: Konsulenter skal ikke spares væk

Debat Næstved - 23. maj 2019 kl. 20:54 Af Betina Vincent Andersen, formand for BUPL Sydøst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i børneudvalget vil spare 3 mio. kr. på konsulenter i forvaltningen. I stedet skal pengene ud på skoler og institutioner. I BUPL er vi enige i, at der er brug for penge til bedre normeringer i daginstitutionerne. Mange flere end de 3 mio. kr.

Vi er også enige i, at der er brug for at se på, hvordan vi afbureaukratiserer børneområdet og tager stilling til, hvordan området skal udvikles fremover. Dels ved at kanalisere flere ressourcer ud, hvor børnene er. Dels ved at give pædagogerne i børnehaver og vuggestuer en større grad af metodefrihed.

Der, hvor vi ikke er enige, er i spørgsmålet om, hvor vidt konsulenterne skal spares væk. Det mener vi ikke, de skal. Men i stedet for fagligt at forankre konsulenterne i forvaltningen, er der brug for, at vi bringer deres ekspertise i spil tæt på børn, forældre og pædagoger.

Pædagoger i Næstveds daginstitutioner har en faglig uddannelse, som de kan og vil gøre brug af. De ved, hvordan de skaber en tryg ramme om børns daglig og sikre børnenes personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Og de har kvalifikationerne til at vurdere, hvordan de hjælper børn videre, der har brug for ekstra hjælp.

Der hvor pædagogerne i daginstitutionerne har brug for hjælp er til at udvikle den pædagogiske praksis og kvalitet. Men på en anden måde end i dag. Derfor foreslår vi, at konsulenternes ansættes ude i de fire daginstitutionsområder, hvor de blandt andet får til opgave at facilitere pædagogiske processer, sikrer fælles retning og bistå med konkret vejledning til både ledere og pædagoger. Det vil styrke pædagogerne, understøtte lederne og give synlige resultater for børnene og forældrene.