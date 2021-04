Debat: Konservativt valgflæsk vil smadre de små foreninger i landdistrikterne!

Den konservative borgmesterkandidats forslag, hvor man vil bruge syv millioner kroner, som vi vel at mærke ikke har til rådighed, vil betyde, at de store foreninger i kommunen uden omkostninger kan og med garanti vil booke hal tiderne på landet i et omfang som reelt vil lukke lokale idrætsforeninger. Det er så himmelråbende ugennemtænkt, at det vel bør have prædikatet aprilsnar!

Mørk og dyster fremtid

I sin yderste konsekvens vil dette ufinansierede forslag være et direkte angreb på lokaldemokratiet i vores landområder. Jeg har fuld forståelse for, at et ubeskrevet ukendt konservativt blad deler gaver ud i sin iver efter at blive valgt til byrådet. Men hvis ikke tankevirksomheden ikke rækker længere end til at dele gaver ud, og dermed uden blik for konsekvenserne for vores små lokale demokratiske idrætsforeninger, så går Næstved kommune en mørk og dyster fremtid i møde.