Debat: Konservativt fejlskud

Debat Næstved - 13. januar 2021 kl. 08:42 Af Lars Hoppe Søe (RV), Snøghøjen 5, Næstved

Det konservatives Folkepartis kandidat til byrådsvalget Rune Kristensen (RK) har i et læserbrev i Sjællandske den 8. januar 2021 med overskriften »Korstog mod det frie valg« igen kritiseret undertegnede og Radikale Venstre for at være med i aftalen om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Kritikken går især på de ændringer, der er aftalt vedrørende privatinstitutioner, og at det er et slag mod det private initiativ.

Så for læsernes skyld vil jeg gerne klart sige, at Radikale Venstre altid har hyldet det private initiativ og har værdsat og opfordret til, at forældrene i Næstved Kommune skal kunne vælge imellem mange forskellige typer af dagtilbud - både kommunale og private - og med forskelligt indhold.

Det er vigtigt at holde sig for øje, hvilke ændringer der kommer i fremtiden for private daginstitutioner og ikke lade sig skræmme af konservativ fejlinformation. Jeg kunne ønske mig, at RK tog sig tid til at læse aftalen om minimumsnormeringers pkt. 6, hvor ændringerne for privatinstitutioner er beskrevet. For læsernes skyld vil jeg lige ridse de vigtigste ændringer op.

Nuværende private institutioner kan fortsætte, dog med den begrænsning, at ejeren ikke kan trække overskud ud af institutionen, og at der ikke må være urealistiske høje lønninger. Jeg synes, det er fornuftigt, at de midler som det offentlige yder til private institutioner og forældrenes betaling går til gode normeringer og ikke ned i lommerne på ejerne.

Det er i store træk de samme regler, som gælder for fri- og privatskoler, hvilket har fungeret glimrende i mange år og som har betydet, at der er etableret mange nye fri- og privatskoler de seneste år.

Nye private institutioner kan fortsat etableres som private selvejende institutioner og vil kunne oprettes uden driftsaftale med kommunen, bare de kan leve op til de krav, der stilles. Det bliver muligt at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår er på niveau med de kommunale institutioner, og at alle skal leve op til den samme kvalitet, som gælder for de kommunale institutioner.

Det er i øvrigt min opfattelse, at vi har rigtig gode og attraktive private daginstitutioner, og at de medvirker til, at forældrene har et frit valg i Næstved Kommune. Og sådan vil det garanteret også være i fremtiden, hvilket jeg som radikal synes er fremragende. Og så håber jeg, at RK vil stoppe misinformationen om, hvad Radikale Venstre mener. Det hører ingen steder hjemme at sige, at vi vil aflive brancher og skabe kommunalt monopol på velfærd, vel vil vi ej!

