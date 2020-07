Debat: Konservativ tak til dele af Venstre

Vi konservative er glade for rosen i lørdagsavisen fra Venstres gruppeformand Kristian Skov- Andersen. Han roser den konservative byrådsgruppe for at have stået i spidsen for initiativet til at bygge en stor fremtidssikret svømmehal. Tak for det.