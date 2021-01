Rasmus Eliasen mener, det er et kæmpe fremskridt, at der nu indføres statsligt støttede minimumsnormeringer. Privatfoto

Debat: Konservativ skræmmekampagne om minimumsnormeringer

Debat Næstved - 26. januar 2021 kl. 15:51 Af Rasmus Eliasen, tidligere formand for Forældrenævnet, kandidat til Byrådet for Det Radikale Venstre, Thit Jensens vej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Kommunens borgerlige politikere, anført af den konservative spidskandidat Rune Kristensen, har blæst til angreb mod lokale radikale, socialdemokratiske og SF-politikere. På Facebook og i aviser beskyldes vi for at ville indføre kommunisme og for at ville aflive daginstitutioner, som om de var mink. Tak for kaffe.

Årsagen til skræmmekampagnen skal findes i en minimumsnormerings-lov, som regering og dens støttepartier netop har vedtaget.

Påvirke en håndfuld Konservative er imod minimumsnormeringer. Loven kan betyde noget for de få private institutioner, der er privatejede og ikke selvejede. Hvis privatejede institutioner fortsat vil have del i midler fra fælleskassen, så må ejeren ikke hive et overskud ud. Samme regler som for privatskoler.

Ud af Næstveds over 110 institutioner vil dette påvirke en håndfuld. I den nok største af disse er Rune Kristensen formand for forældrebestyrelsen. Det er vel årsagen til, at Rune Kristensen og de Konservative har opstillet en politisk reklame foran institutionen. Uanset at reklamepladsen er betalt, så udstiller det de interessekonflikter, der kan opstå i privatejede institutioner, der præcis som kommunale altså finansieres næsten 3/4 af os alle sammen.

Jeg anerkender, at loven kan medføre ændringer i vedtægter og ejerstruktur for privatejede institutioner, men jeg mener, at Rune Kristensen fordrejer lovens indhold og mulige konsekvenser. Og så glemmer Rune Kristensen det store perspektiv: Vi er mange forældre og politikere i kommunen, der i flere år har kæmpet hårdt for bedre normeringer.

Et kæmpe fremskridt Næstveds borgere er ikke særligt velhavende, og børn i Næstveds institutioner er dårligere stillet end børn i rige kommuner. At der nu indføres statsligt støttede minimumsnormeringer er et kæmpe fremskridt, som burde gøre enhver Næstved-politiker lige så glad som en 10-årig, der prøver Svend Svingarm for første gang. Allerede sidste år begyndte de første statslige millioner at flyde ud til kommunens børn, også til de private institutioner, og flere midler er på vej. Nu skal de nedsparede institutioner ikke fyre, men hyre personale. Det er en historisk forbedring.

For mig er det vigtigste spørgsmål i denne sag faktisk, hvorfor lokale Konservative og Venstre-spidskandidater går mere op i retten til at lave overskud for offentlige midler, end at alle børn, uanset om de bor i Næstved eller Gentofte, uanset om de går i kommunalt eller privat dagtilbud, skal have ret til et minimum af voksenkontakt.

