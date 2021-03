Fuglebjerg har brug for, at der tages stilling til, hvordan byen skal udvikle sig fremadrettet, mener Lars Frederik Henningsen, der selv er bosat i dyres kvarter. Arkivfoto

Debat: Kom nu ud af Næstved!

Debat Næstved - 24. marts 2021 kl. 19:41 Af Lars Frederik Henningsen, Dyres Kvarter 21, Fuglebjerg

Det var interessant at læse Børge Andersens debatindlæg den 2/3-2021 i Sjællandske, omhandlende Næstved Kommunes manglende interesse for Mogenstrup og omegn. Når det er interessant, er det fordi vi i den nordlige del af kommunen, nærmere bestemt i Fuglebjerg, sidder med den samme følelse. Der er ikke fokus på vores dejlige område.

Som eksempel på dette kan der nævnes et erhvervsområde, som ligger tæt på den vigtigste trafikkorridor i Danmark, nemlig den tværgående E20. Faktisk har Fuglebjerg netop dette erhvervsområde liggende klar, til at modtage nye erhverv, det tætteste man kan komme E20 i Næstved Kommune. På dette velbeliggende erhvervsområde har man efter min opfattelse ikke gjort nok for at få gang i udviklingen. Ikke engang et skilt er sat op, så forbipasserende kan for øje på området.

En anden ting jeg vil efterlyse er en egentlig bosætningspolitik for området »herude«, eller i Næstved-sprog »derude«. Fuglebjerg har brug for, at der tages stilling til, hvordan byen skal udvikle sig fremadrettet. Min oplevelse i dag er, at kommunen forsøger at tiltrække de ressourcestærke tilflyttere til Næstved by, med stærke planer for udstykninger, ny svømmehal osv. Andre er så henvist til byer, som eksempelvis Fuglebjerg, hvor der fokuseres på udlejning.

Flere og flere boliger omdannes til udlejning, og der bliver samtidigt nybygget udlejningshuse. Hvis den nuværende udvikling fastholdes, bliver den demografiske sammensætning af boliger i Fuglebjerg skævvredet. Hvorfor sørger man ikke fra politisk side for, at udviklingen er afbalanceret mellem ejer- og lejeboliger, eksempelvis gennem krav om fordeling af bo og ejerformer i nye udstykninger.

I min verden burde kommunalbestyrelsens medlemmer tænke udvikling, nytænkning og fremdrift og lade embedsværket administrere. Nytænkning kunne være at oprette en forsøgs-friordning for én af centerbyerne omkring Næstved. I denne friordning kunne man tiltrække nye skatteborgere ved at tænke mere kreativt, eksempelvis ved at tilbyde gratis institutionsplads eller nedsat kommuneskat i en periode for tilflyttere til kommunen, som køber en bolig i den pågældende centerby.

For erhverv kunne man tilbyde byggegrunde for en krone eller måske skatte- og/eller afgiftsfritagelse i en periode, hvis man tilvejebringer mere end X nye arbejdspladser til kommunen. Dette kræver naturligvis lovhjemmel, hvis den ikke er der, må den skaffes ved benhårdt lobbyarbejde.

Kort sagt: Kære kommunalbestyrelse, kom nu ud af Næstved og påtag jer opgaven med at udvikle hele kommunen, ikke kun Næstved. Jeg har noteret mig, at Landdistriktsudvalget arbejder med bosætningsstrategi, i min optik er det ikke progressivt nok at lave hjemmesider, videoer og foldere. Vær modige og implementer nogle politiske nytænkende virkemidler, der kan drive udviklingen i den rigtige retning. Det er vejen frem, og det der kaldes politik. Jeg deltager gerne, hvis I har modet og nedsætter et hurtigt arbejdende ideudvalg til udvikling af erhverv og bosætning for landområderne i Næstved Kommune.

