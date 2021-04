Per Sørensen reagerer på Thor Temtes læserbrev i lørdagsavisen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Klimaet taber og Thor bliver snydt

Debat Næstved - 27. april 2021 kl. 20:55 Af Per Sørensen (S), Byrådsmedlem, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Thor Temte skriver i avisindlæg lørdag, at han vil stemme for ny gasledning fra Everdrup til Nakskov og Nykøbing Falster. Alle, der er ligeglade med klimaet, kan kun glæde sig over, at en frafalden politiker fra Enhedslisten nu taler de store CO2 -udlederes sag.

Naturligvis er det bedre at erstatte gas med olie og kul, men for klimaet er det ikke længere godt nok, at der satses på gas. Både nationale og internationale målsætninger er, at gassen også skal udfases, så hurtigt som muligt. Helst før.

Historierne om klimaets kritiske tilstand er så mange og videnskabens entydige svar om, at det haster med at omlægge til energi baseret på vind, sol, vand og lignede er så klare for Politikerne på Tinge og i EU. Men de gør alligevel det stik modsatte efter valgene.

Joe Biden skeler til danskerne, når man nu i USA skal igang med store investeringer. Denne gunstige position for os risikerer helt sikkert at blive sat over styr med det store gaseventyr til Polen 3-4 gange det danske årlige gasforbrug i sandsynligvis mere end 30 år.

Den polske præsident håner EU og er ligeglad med klima. Det samme er det danske Energinet, og de er ikke bange for falsk varebetegnelse, når de kalder projektet for »Grøn gas Lolland-Falster«...

Naivt tror Thor, at Energinet vil bruge biogas. Det skal han ikke tro på, og det giver de heller ikke nogen som helst løfter om. Dygtige, smarte med forstand på forretning, ja denne er jo så iøvrigt ikke så gennemregnet og gunstig endda for dem, der kommer til at betale, er de jo i Energinet. Og så er de nogle mestre i at få landspolitikerne til at makke ret efter valg og klimaskåltaler...

Den store taber er klimaet. Vi lokalpolitikere eller i virkeligheden kun nogle få af os kan så sprælle, men for vores efterkommere er der ikke så meget at grine eller sprælle over.

