Det er ikke hokuspokus at bygge en skøjtehal i Næstved, mener Anders Frederik Gjesing. Privatfoto

Debat: Kan Næstved sige nej til en gratis skøjtehal?

Debat Næstved - 28. juni 2020 kl. 22:16 Af Anders Frederik Gjesing, Klosterlunden 6, Næstved

Det har i over et år rumlet lidt - både i korridorerne og i denne avis' debatspalter. Flere politikere med Per Sørensen (S) og Rico Carlsen (V) i spidsen har turde stille spørgsmålet: Skal vi bygge en skøjtehal i Næstved?

Læs også: Flertal for ekstra stor svømmehal

Jeg har selv bidraget til at skabe lidt røre i andedammen både på disse debatsider og på Facebook med siden »Skøjtehal i Næstved - ja tak«. Facebook-siden har nu flere end tusinde følgere og der er god respons, når der lægges indhold op. Men nu er tiden kommet til at trække i arbejdstøjet. Jeg har derfor udarbejdet et helt konkret forslag til beslutningsoplæg inkl. etablerings- og driftsøkonomi. Og overskriften er faktisk: Kan Næstved sige nej til en gratis skøjtehal?

Billig og funktionel Det er ikke hokuspokus. Faktisk kan vi bygge en skøjtehal og få tilbagebetalt etableringsomkostningerne over en 15-årig periode. Det eneste kommunen skal finansierer er driften, der på baggrund af erfaringer fra øvrige skøjtehaller er estimeret til ca. 2 mio. kr. årligt, svarende til 1/3 af driftsomkostningerne på en svømmehal.

Hele ideen med projektet er at vise, at det med en forholdsvis lille økonomi, ja stort set 1/10 af budgettet for den nye svømmehal, kan lade sig gøre at bygge en skøjtehal. Der er lagt vægt på, at hallen og faciliteterne skal være funktionelle, holdbare og prisbillige - og med tiden kunne udbygges. Det er ikke en arkitektonisk perle, men en rigtig god, billig og funktionel skøjtehal, der på sigt kan opgraderes.

Sammenbygget med hallen etableres en reception/billetsalg, cafeområde, omklædningsrum, mødelokale og lager. Da den foreslåede placering er på Stenlængegårdsvej i tilknytning til den nye svømmehal, ja så behøver det ikke være en arkitektonisk (og dyr) løsning. Det ligger jo klos op og ned ad industriområdet Holsted Park, hvor arkitektonisk værdi ikke er det første ord, der falder én ind.

Unik mulighed Hele konceptet og projektøkonomien bag kan findes på Facebook-siden »Skøjtehal i Næstved - ja tak«. Det er en unik mulighed for at sætte Næstved på landkortet og skabe et fyrtårn for det syd- og midtsjællandske fritidsliv.

Næstved har muligheden for at få etableret en skøjtehal og finansiere etableringen via de løbende driftsindtægter over en 15-årig periode. Kommunen skal udelukkende finansiere driftsomkostningerne, der estimeres til ca. 2 mio. kr. årligt. Så spørgsmålet er blot, kan Næstved sige nej til en gratis skøjtehal?

