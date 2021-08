Debat: Kähler i fremtiden

Den seneste ejer har sørget for, at Kählerfabrikkens tidligere domicil er istandsat, så det i dag ikke længere fremstår som en kondemneringsklar bygning med rådne vinduer og et miserabelt indre. Det bør vi være dybt taknemmelige for. Jeg tvivler på, at der havde været flertal i byrådet for at iværksætte en så gennemgribende - og dyr - istandsættelse. Havde den været i kommunalt eje, så havde der såmænd nok været et flertal for at pille friserne ned og sætte en bulldozer på.