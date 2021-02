Debat: K-kandidat forvirret - slet ikke!

Enhver fremtidig offentlig udtalelse fra mig på vegne af Næstved Erhvervsforening vil være afstemt med hele bestyrelsen og altid være underskrevet på vegne af Næstved Erhvervsforening, slår Torben Johansen fast. Foto: Hans Jørgen Johansen

Debat Næstved - 10. februar 2021 kl. 09:31 Af Torben Johansen, byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti, Odensevej 40, Næstved Kontakt redaktionen

Tak til den Radikale Klaus Eusebius Jakobsen for velkomsten til den politiske scene og postulatet om, at det er fuldstændigt uklart, om jeg udtaler mig som formand for Næstved Erhvervsforening eller som konservativ byrådskandidat.

Til Klaus Eusebius Jakobsen og øvrige, som skulle være i tvivl, kan jeg oplyse, at det er drøftet og afklaret med bestyrelsen i Næstved Erhvervsforening. Enhver fremtidig offentlig udtalelse fra mig på vegne af Næstved Erhvervsforening vil være afstemt med hele bestyrelsen og altid være underskrevet på vegne af Næstved Erhvervsforening.

Det er over et år siden, jeg meddelte på en generalforsamling, at jeg fratrådte som formand på generalforsamlingen i marts 2022, og generationsskifteter allerede i gang.

Nu er jeg så heldig, at sund udviklende erhvervspolitik til gavn for os alle ligger dybt i den konservative holdning, så dette emne har slet ikke været italesat i den konservative gruppe. Man skal heller ikke være i tvivl, når jeg optræder som politikker - så vil det fremgå af underskriften - og så glæder jeg mig til det politiske samarbejde til gavn for vores kommune.

