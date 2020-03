Jeppe Færch-Jensen (tv.) og Toke Hal Bjørn Hansen arbejder med udgravningen. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Debat: Jernalderhal og Baltic Pipe

Debat Næstved - 10. marts 2020 kl. 20:08 Af Rico Carlsen, Medlem af Kultur- og Demokratiudvalget (V), Sandvedvej 27, Fuglebjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Keld Stilling appellerer i et læserbrev den 4. marts til, at kulturudvalgets medlemmer indkaldes til et hastemøde omkring fundet nær Fuglebjerg af en høvdingehal fra germansk jernalder og det igangværende gravearbejde i forbindelse med Baltic Pipe.

Jeg kan oplyse, at jeg i forbindelse med fundet personligt bad administrationen undersøge, hvilke muligheder kommunen/byrådet havde for at påvirke en eventuel bevarelse af sporene efter hallen.

Tilbagemeldingen til mig efter endt undersøgelse var desværre, at det er et område, der ligger ud over byrådets endsige kulturudvalgets beslutningsområde. Nogle vil måske mene, at konklusionen var forventelig, men det var da værd at forsøge, hvad der kunne forsøges.

Det er et vigtigt fund ikke bare for Fuglebjerg, men for hele Sydsjælland, herunder (som Keld Stilling ganske rigtigt skriver) til forståelse af kontinuiteten fra jernaldersamfundet og frem til Næstved som middelalderby dukker op officielt i 1135.

