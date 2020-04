Debat: Jeg har aldrig sagt, loven ikke skal overholdes

Kære Helle Jessen. At du ikke har forstået, hvad jeg har forsøgt at forklare i Teknisk Udvalg er en ting, men at du misfortolker, det jeg skrive er værre.

Jeg kender godt svaret på, hvorfor der ikke skete dem noget, men det vil jeg da opfordre Helle Jessen til at forklare de undrende borgere: Hvorfor fulgte kommunen ikke op på sine egne påbud, da man forlangte tre kammertanke i landdistrikterne????? Og et spørgsmål mere: Hvorfor er de tre kammertanke blevet uduelige?????

Hvis svaret på det sidste spørgsmål er - »de renser ikke godt nok« - kunne vi så ikke leve med det. Jeg har aldrig sagt, loven IKKE skal holdes, men jeg lærer aldrig at forstå, når man ikke gider løfte en finger for at ændre lovgivning som er tåbelig. Havde vi gjort det i denne sag, havde vi taget Næstved kommunes hidtidige praksis i forsvar, og det ville i den grad have klædt os og vist, at vi ikke er historieløse.