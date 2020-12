Debat: Ja til solceller

Det er faktisk ret uforståeligt, at der kan være modstand mod at redde vores fælles jordklode mod mere CO2 og forurening. Tænk, at med den nye teknologi kan vi begrænse hele Næstveds CO2 udslip med 70 procent og samtidig kan det reducere udledningen af gødningstilførsel og pesticidforbrug til nul fra arealerne i Nylandsmosen. Desuden vil arealet udvikle sig til et levested for naturlig vegetation og forskellige insekter vil indvandre over tid, hvis arealerne kommer under den rigtige pleje. Dertil skal lægges den allerede eksisterende natur og dyreliv som vil udvikle sig og spredes til naboområder.